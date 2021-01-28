شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: المركز الطبي المصري ببيروت يخدم 100 ألف مواطن لبناني وجنسيات أخرى بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للمركز الطبي المصري ببيروت تتزامن مع مرور عام على تشغيله، مشيرًا إلى خدمة المركز لأكثر من 100ألف مواطن لبناني ومن جنسيات آخرى بالمجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن المركز الطبي ببيروب أنشأته القوات المسلحة في عام 2006 تضامنًا مع الشعب اللبناني، وبدأ تشغيله في يناير 2020، لافتًا إلى إشادة وزيرة الصحة خلال زيارتها التفقدية له بمستوى التجهيزات.

وذكر أن المركز يضم 6 عيادات وصيدلية وقسم أشعة فضلًا عن قسم للطوارئ يضم 3 عيادات، وغرفتين عمليات مجهزة لإجراء العمليات العاجلة، إضافة إلى سيارة إسعاف متمركزة لنقل الحالات.

وأوضح أن وزيرة الصحة التقت بالأطقم الطبية بالمركز وحرصت على معرفة آراء المرضى بمستوى الخدمة الطبية المقدمة، ذاكرًا أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس بالدعم الكامل للشعب اللبناني، والمساعدات التي تقدمها الدولة للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

وأشار إلى نقل معدات وأجهزة طبية مقدمة من جامعة الدول العربية للبنان لدعمها إضافة إلى شحنات من المستلزمات الطبية والأدوية وألبان الأطفال، لافتًا إلى توجيه وزير الصحة اللبناني الشكر لمصر ووصفه للموقف المصري بأنه أخوي وإنساني.

وعن تراجع إصابات كورونا في مصر، أكد انحسار الأعداد خلال الفترة الماضية، مشددًا على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية من جانب المواطنين وعدم الاستهامة بها خاصة مع بدء عمليات التطعيم.