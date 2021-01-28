شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من السيارة.. تعرف على غرامات مشروع قانون المرور الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون المرور الجديد، والذى تناقشه لجنة الدفاع والأمن القوميبمجلس النواب، غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من السيارة، ونفس الغرامة حال التسبب في تعطيل حركة المرور.​

ونستعرض معكم في السطور التالية، أبرز الغرامات التي نص عليها قانون المرور الجديد، والمقرر الانتهاء منه خلال الأيام القادمة، في حال ارتكاب مخالفات مرورية، وهى كالتالى:-

قيمة الغرامات المالية وفقًا لقانون المرور الجديد:

1- حدد القانون الجديد، غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه، حال انبعاث رائحة كريهة من السيارة، ونفس الغرامة حال التسبب في تعطيل حركة المرور.​

2- كما حدد قانون المرور الجديد، غرامة من 1000 جنيه لـ3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

3- غرامة من 1500 جنيه لـ3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

4- وغرامة 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه.

5- عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق، وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور، والسير بدون فرامل تبدأ من 300 جنيه إلى 1500.

6- وتم تحديد غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه، لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

7- أما غرامة ترك سيارة ونجم عنها توقف حركة المرور، فإنها تبدأ من 200 جنيه إلى 2000 جنيه

8- تصل غرامة عدم وجود طفاية حريق في السيارة، إلى 300 جنيه.

9- غرامة قدرها 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

10- غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين.

11- عقوبة الاعتداء على رجال المرور، أو ارتكاب فعل مخل بالآداب العامة، غرامة تبدأ من 300 جنيه إلى 1500 جنيه.

12- غرامة 2000 جنيه في مخالفة تركيب زجاج فاميه ومخالفة الإضرار البيئي ومخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار بها.

اهم التعديلات الجديدة بقانون المرور الجديد

من أهم تعديلات قانون المرور الجديد، التي انتهت إليها اللجنة، في اجتماع سابق، استحداث بندًا جديدًا يحمل رقم 8 من المادة رقم 11، يلزم فيه ضمن شروط الترخيص الآتى:

1- وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للسيارة، متضمنًا تعريفا بها.

2- يتم دفع رسومًا لا تتجاوز الـ 75 جنيها سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

3- التعديلات شملت أيضًا، سحب رخصة السيارة، في حال عند عدم الالتزام بثبيت الملصق الإلكترونى، أو إتلافه أو التعمد بإخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، كما وضعت التعديلات عقوبات لمخالف تلك التعليمات.