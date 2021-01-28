شكرا لقرائتكم خبر عن دينا صلاح الدين تشارك في ندوة تأثير السويشيال ميديا علي الشباب ونشر الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الإعلامية دينا صلاح الدين مقدمة برنامج «طلعت شمس النهاردة» الذي يذاع عبر راديو مصر، في ندوة حول اهميه الإعلام ودوره في المجتمع، ومدي تأثير السويشيال ميديا على الشباب في صنع أفكارهم ومبادئهم.

وأضافت خلال ندوة نظمها الحزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد، أن الميديا تم الاعتماد عليها في الفترة الأخيرة لتكون مصدرا للأخبار وأهم الأحداث، وهنا تكمن الخطورة حيث إنها أصبحت من أهم الوسائل لنشر الشائعات وتشويه الأشخاص والمؤسسات، لذلك وجب علينا تحري الدقة في معرفه الاخبار والتأكد من مصادرها، وأشارت إلى ان الدولة اتاحت المواقع الإلكترونية الرسمية للتواصل مع المسؤولين لطرح المشكلات واتاحه الاستفسارات في الموضوعات المختلفة.

وأكدت ان الشباب أمامهم فرصه رائعة لاستغلال الميديا الاستغلال الأمثل للتواصل مع بعضهم كنوع من التكامل لتبادل الأفكار والموضوعات المختلفة فيما بينهم، والبعد عن الإشاعات التي هدفها تدمير الدولة.