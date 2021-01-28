شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إسنا» يتابع سير العمل لاستكمال خطوط الصرف الصحي بطول 600 متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، الخميس، برفقة علاء جعفر، سكرتير عام المركز، حيث تم متابعة سير الأعمال الجارية لاستكمال حفر خطوط الصرف الصحي، للربط بين محطة النجوع بحري بالنواصر ومحطة نجع ابو حميد بطول 600 متر استعداد لدخول الشوارع الفرعية وذلك لخدمة قرى النجوع ومنطقة نجع أبو حميد وعزبة صالح.

كما تم تفقد أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة واستبدالها بمواسير 8 بوصة بطول 2.600 كم بداية من مسجد نجع ابو حميد حتى نهاية عزبة صالح وذلك لتعزيز قدرة وجودة المياه بقرى النجوع ونجع ابو حميد وعزبة صالح.

ومن جانبه، وجه رئيس المركز بتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجدول الزمنى لتنفيذ الأعمال بجانب تسوية وتمهيد الطريق بعد العمل وإعادة الشيء إلى أصله.

كما تفقد عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، تطوير كورنيش إسنا والجاري العمل به بداية من الإدارة الصحية حتى المجلس القديم موجها بنظافة الطريق من مواد البناء اولا بأول حفاظًا على السيولة المرورية بالطريق.

وفي سياق متصل، تم رصد عدد ٢ حالة بناء مخالفة مقامة دون سند من القانون، الأولي بمنطقة نجع أبو حميد عبارة سور بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٣٠م، والثانية بمنطقة عزبة صالح عبارة عن حفر اساسات على مساحة 100م.

وعلى الفور وجه «نصير» بوقف الأعمال وإزالة المخالفة ومصادرة مهام البناء وتحرير محضر وإحالة المخالف للنيابة.