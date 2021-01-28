شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إسنا» يتابع سير العمل لاستكمال خطوط الصرف الصحي بطول 600 متر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، الخميس، برفقة علاء جعفر، سكرتير عام المركز، حيث تم متابعة سير الأعمال الجارية لاستكمال حفر خطوط الصرف الصحي، للربط بين محطة النجوع بحري بالنواصر ومحطة نجع ابو حميد بطول 600 متر استعداد لدخول الشوارع الفرعية وذلك لخدمة قرى النجوع ومنطقة نجع أبو حميد وعزبة صالح.
كما تم تفقد أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة واستبدالها بمواسير 8 بوصة بطول 2.600 كم بداية من مسجد نجع ابو حميد حتى نهاية عزبة صالح وذلك لتعزيز قدرة وجودة المياه بقرى النجوع ونجع ابو حميد وعزبة صالح.
ومن جانبه، وجه رئيس المركز بتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجدول الزمنى لتنفيذ الأعمال بجانب تسوية وتمهيد الطريق بعد العمل وإعادة الشيء إلى أصله.
كما تفقد عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، تطوير كورنيش إسنا والجاري العمل به بداية من الإدارة الصحية حتى المجلس القديم موجها بنظافة الطريق من مواد البناء اولا بأول حفاظًا على السيولة المرورية بالطريق.
وفي سياق متصل، تم رصد عدد ٢ حالة بناء مخالفة مقامة دون سند من القانون، الأولي بمنطقة نجع أبو حميد عبارة سور بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٣٠م، والثانية بمنطقة عزبة صالح عبارة عن حفر اساسات على مساحة 100م.
وعلى الفور وجه «نصير» بوقف الأعمال وإزالة المخالفة ومصادرة مهام البناء وتحرير محضر وإحالة المخالف للنيابة.
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