شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا لـ التوكتوك والتروسيكل.. طرح 3 سيارات كهربائية بديلا آمنا بـ40 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة دوليبات مصر "DL Egypt" ، إطلاق 3 سيارات كهربائية خفيفة بالسوق المصرى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.بالتعاون مع بوابة مصر الرقمية "EG Gate" التابعة لصندوق تحيا مصر، بهدف تقديم رؤية مستقبلية لسيارات الطاقة النظيفة بالسوق المصري.

ووفقًا لما أعلنته الشركة، فإنها ستوفرسيارة لتكون​ بديلًا آمنًا لمركبات نقل الأفراد ثلاثية الإطارات الـ"توك توك"، ولكنها مزودة بأبواب أمامية وخلفية لزيادة الأمان، والمركبة الثانية ثلاثية الإطارات أيضًا للنقل التجاري كبديل آمن للـ"تروسيكل".

بمكون محلى يصل إلى 45% وسيصل إلى 60 % فى المستقبل القريب..

وأفادت الشركة، المسجلة عضوًا بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن نسبة المكون المحلي بسياراتها تصل إلى 45%. وتسعى إلى الوصول لـ60% مكون محلي، وذلك من خلالها تعاونها مع شركة بوابة مصر الرقمية، إضافة إلى وزارة الإنتاج الحربي، متمثلة في مصنع 999 لتشغيل خطوط الإنتاج ووزارة الداخلية متمثلة في شركة المستقبل لتسهيل التراخيص.

كما أن الشركة تخطط لإنشاء 400 محطة خدمة سريعة، وصيانة بشبكة الطرق على مستوي الجمهورية، إضافة إلى تدشين 28 فرعًا بالتعاون مع نقابة المهندسين، لتدريب المتخصصين والمهتمين بهذه الصناعة.

3 سيارات كهربائية سيشهدها السوق المصرى

وفقًا لما تم اعلانه بالأمس الأربعاء، فإن الشركة ستقدم ثلاثة نماذج لسيارات كهربائية حديثة.. وهى كالتالى:

أولًا.. سيارة كهربائية ثلاثية الإطارات

- وستكون بديلًا للـ"تروسيكل"، بسعر يبلغ 40.000 جنيه.

ثانيًا.. سيارة كهربائية ثلاثية الإطارات

- وستكون مخصصة لنقل الأفراد بـ سعر يصل إلى 60.000 جنيه.

- وتشمل مواصفات السيارة 3 عجلات، و5 أبواب وباب خلفي، وشاشة أوتواماتك خاصة بالركن والرجوع للخلف.

- تتضمن أيضًا، فتحة سقف للتهوية وعداد قراءة سرعات ديجيتال.

- مزودة بفتحة لشحن السيارة عن طريق كهرباء 220 فولت، من أي موصل كهرباء.

- تعمل الشحنة الواحدة من 120 إلى 150 كيلو متر، وسرعتها لا تتجاز 50 كيلو متر في الساعة، بقوة موتور4150 وات، وفترة شحن من 3 إلى 5 ساعات.

ثالثُا..سيارة كهربائية يُطلق عليها Pr1

- وهي سيارة رباعية الإطارات والأبواب، مزودة بهيكل شبيه بسيارات "الجيب شيروكي" الأمريكية، وهي مخصصة للطرق الداخلية، وتعمل بمحرك كهربائي 400 واط، سرعته القصوى 60 كم/س. وتسير حتى 150 كم بالشحنة الواحدة.

ويبلغ سعرها الرسمى 90.000 جنيه، وستكون صالحة للترخيص، إذ أن كل سيارة مزودة برقم محرك خاص، ولن يسمح ببيعها أو قيادتها لمن هم دون سن الـ18 ومن لا يمتلكون رخصة قيادة.

وداعًا لـ "التوكتوك"..

بحسب البيان الخاص بالشركة، فسيتم إحلال مليون توك توك كهربائي من إنتاج دوليبات بالمركبات العاملة حاليًا في الشوارع المصرية والتي يتجاوز عددها 6.5 مليون توك توك.

وأكد أن أعمال الشركة تعمل في المستقبل القريب على تقديم نحو 22 طرازًا فئات الميكروباص والميني فان والفان جميعها يعتمد على الطاقة الكهربائية.

وتستهدف الشركة إنتاج نحو مليون مركبة خفيفة من النماذج الآنف ذكرها خلال ثلاث سنوات من الإطلاق الرسمي، وسيتم بدء الإنتاج الكمي والبيع للجمهور في الربع الثاني من 2021.