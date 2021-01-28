شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة كابلات كهربائية مخصصة لتطوير مصنع «غزل دمياط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة فى مصنع دمياط للغزل والنسيج أن فريقًا من الشركة القابضة للغزل والنسيج يجرى تحقيقات موسعة حول واقعة سرقة كابلات كهربائية تصل قيمتها لـ700 ألف جنيه، كانت مخصصة لتطوير المصنع رقم 2.

وقالت المصادر إنه يُشتبه فى تورط 4 من العاملين بالمصنع فى عملية السرقة التى لا تُعتبر الأولى من نوعها، إذ شهد المصنع وقائع سرقات داخلية متعددة.

من جانبه، قال ضياء على بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لتقديمه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، حول الأوضاع السيئة التى يعانى منها مصنع دمياط للغزل والنسيج وتدهور أحوال العاملين، رغم الوعود المتكررة بالتطوير، ما يتطلب تشكيل لجنة عاجلة لوضع خطة عاجلة لإنقاذ المصنع العريق والنهوض به والارتقاء بمستوى العاملين.

وأعرب «بصل» عن استيائه لتجاهل الوزارة تدهور أحوال المصنع وسوء حالة العاملين بسبب الخسائر التى يعانى منها، وتهالك المعدات والمبانى، وتدهور حالة أسطول نقل العاملين، وانهيار مستوى النادى الرياضى التابع.