شكرا لقرائتكم خبر عن طقس سيئ بالمحافظات.. و«نوة الكرم» تضرب سواحل الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات استعداداتها القصوى، تحسبًا لمواجهة الطقس السيئ، وطالبت الأجهزة التنفيذية فى الإسكندرية المواطنين بضرورة توخى الحذر واتخاذ الحيطة، تزامنًا مع «نوة الكرم» التى تضرب المحافظة ويصاحبها هطول أمطار.

وقال المحافظ اللواء محمد الشريف إن جميع الأحياء فى المحافظة تستعد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى فرص سقوط أمطار بكثافة، إذ تم تكليف جميع المسؤولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحى، بالتواجد لحظيًا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة، تجنبًا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة، إلى جانب تحقيق السيولة المرورية.

وضربت «نوة الكرم» التى من المقرر أن تستمر على مدار 7 أيام، سواحل الإسكندرية، منذ صباح الخميس، صاحبتها رياح غربية وانخفاض فى درجات الحرارة، وتم الدفع بـ180 سيارة شفط وكسح للمياه.

وأعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرًا لوجود ارتفاعات أمواج البحر فى المعدلات الطبيعية، كما وجّه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بميناءى «الإسكندرية والدخيلة».

وفى دمياط، شهدت المحافظة موجة طقس بارد، وتعرضت بعض المناطق فى مراكز «دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد ورأس البر ودمياط الجديدة» لغيوم مصحوبة بأمطار خفيفة ومتفرقة، كما قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأكد «شوشة» أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، فى حين أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، فى متابعة الظروف الجوية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.

وفى كفرالشيخ، توقفت حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط، وأعلنت غرفة الأزمات بالمحافظة، تلقيها إشارة من إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس بتوقف حركة الملاحة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وسرعة الرياح، وارتفاع الأمواج، ووجّه المحافظ اللواء جمال نور الدين، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى، بالتعامل الفورى مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولّا بأول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع المدن والقرى.