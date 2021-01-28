شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري نفسي: المجتمع المصري ذكوري ويضغط على المرأة كثيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، إن المجتمع المصري ذكوري ويضغط على المرأة كثيرًا ويطالبها بتحمل الزوج النرجسي، معقبة :«ممكن تتحمل، بس لازم تعبر عن المشاكل التي تتعرض لها».

وأضافت «الشيخ»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الترابط الأسري الذي كان متواجد في الماضي قل بصورة كبيرة، بسبب انشغال الأب والأم في العمل، مشددة على ضرورة تحديد توقيت معين لتجميع كل أفراد الأسرة، لزيادة الترابط الأسري.

وشددت على ضرورة أعداد تقييم للمدرسيين للتعرف على شخصيتهم لأن من شأن هذا أن ينعكس على الأبناء بصورة كبيرة في المستقبل.