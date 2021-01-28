شكرا لقرائتكم خبر عن سهى عرفات تطالب بحماية دولية لمروان البرغوثي: في خطر بالسجن وإسرائيل تتحمل المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إن «مروان البرغوثي في خطر حتى وهو داخل السجن وتتحمل إسرائيل مسؤولية حمايته».

وأكدت عرفات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، مساء الخميس، أنه «إن حصل له شيء فإن إسرائيل تتحمل المسؤوليه أمام الشعب الفلسطيني، إذ هي المسؤولة عن حياة السجناء».

وتابعت: «ونحن على علم بالمناورات التي تقوم بها السلطه الفلسطينية والأجهزه الأمنية لعدم إطلاق سراحه»، مطالبة بحماية دولية لمروان البرغوثي وهو في السجن.

وفي سياق متصل قالت عرفات، للقناة «20 الإسرائيلية»، بعد كلام أبو مازن في المجلس الثوري، إن «حياة مروان البرغوثي في ​​خطر، ويجب حمايته وضمان خوضه الانتخابات الفلسطينية».