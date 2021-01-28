شكرا لقرائتكم خبر عن «بلومبرج»: مصر ستصبح ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعى عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وكالة «بلومبرج» الأمريكية اقتراب مصر لأن تصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للغاز الطبيعى على مستوى العالم، إذا بلغت طاقتها الإنتاجية المستهدفة في 2021، مدعومة بمساعى الدولة لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعى المسال عبر إعادة تشغيل أحد أهم منشآت الإنتاج.

وأشارت «بلومبرج» إلى تصريحات وزير البترول، طارق الملا، خلال حواره الأربعاء، مع مؤسسة «جلف إنتلجينس»، بأنه سيتم إعادة تشغيل منشأة الغاز الطبيعى بدمياط نهاية فبراير المقبل، بعد توقف دام 8 أعوام، موضحا أن منشأة دمياط ستعالج نحو 4.5 مليون طن من الغاز الطبيعى المسال سنويًا، بما يرفع سعة مصر الإنتاجية إلى 12.5 مليون طن.

وأضاف أن أسعار الغاز الطبيعى شهدت تراجعا خلال 2020 بالتزامن مع تفشى جائحة كورونا، لكن الوضع تغير بدءًا من أكتوبر الماضى، حيث تم حجز جميع إمداداتنا للتصدير من منشأة إدكو حتى نهاية مارس المقبل، وسيتم طرح عطاءات استكشاف طاقة برية وبحرية من قبل الشركتين الحكوميتين.