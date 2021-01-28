شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 1479 حالة من فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء 1479 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء إلى أن اجمالى عدد حالات الاصابة يبلغ 287 حالة وعدد حالات الشفاء 1479 حالة.. بينما بلغ عدد الوفيات 92 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أشار البيان إلى حجز 4 حالات للعلاج بالمستشفيات و128 حالة تحت العزل المنزلى .

ومن جانبه حذر الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى بشمال سيناء من زيادة عدد الاصابات نتيجة التهاون في اتباع الاجراءات الوقائية.. مشيرا إلى جهود وزارة الصحة وجميع أجهزة الدولة في مواجهة الجائحة.

وطالب حمدي، المواطنين بضرورة اتباع كافة الاجراءات وتعليمات الدولة حرصا على سلامتهم، بجانب الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمواصلات والأسواق وجميع الأماكن المغلقة والعيادات والمستشفيات، وغسل الأيدى بصفة مستمرة بالماء والصابون.