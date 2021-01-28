شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا للفيروسات»: حالات كورونا انخفضت بشكل ملحوظ بفضل قرارات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن حالات كورونا انخفضت بشكل ملحوظ الفترة الماضية، وذلك بفضل قرارات الدولة التي أثرت في الانخفاض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم الخميس: «مازلنا مستمرين في الحذر وأخذ كافة الإجرءات ولا يجب التهاون بسبب انخفاض أعداد الإصابات بكورونا.»

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «لا يوجد لدينا رقم لمتلقي لقاح كورونا حتى الآن، ولكن أعداد متلقي اللقاح في تزايد، ونتمنى أن تسير الأمور بشكل صحيح.»

وأكدت أن فاعلية اللقاح الصينى جيدة، والشركات تتصارع في إنتاج اللقاح حتى يكفى لعدد كبير ولا بد من وجود تنوع في اللقاحات ولا داعى للتردد في أخذ اللقاح، مضيفة أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى بعد أن يلقح الشخص بالمصل.