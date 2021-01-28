شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: لا ضرب للزوجة في الإسلام.. والنبي محمد لم يضرب زوجة قط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن 75% من بيوت مصر تقوم عليها مرأة معيلة، وفى الآخر يأتى شيخ على الفضائيات يقولك: «يجوز الضرب بالسواك».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «عاوز أقول للمشايخ تخلصوا من أزمة الضرب بالسواك التي دمرت المخ، العالم بيحتقرنا وبيقول علينا همجيين، كفاكم هذه الفتاوى، فلا ضرب في الإسلام والنبى محمد لم يضرب زوجة قط».

واستكمل: «السواك للطهارة وليس لضرب الزوجات، وبعدين الشيخ اللى هيطلع يقول يجوز الضرب بالسواك يبقى بيخالف القانون، خاصة بعد التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة ضرب النساء».