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خالد الجندى: لا ضرب للزوجة في الإسلام.. والنبي محمد لم يضرب زوجة قط (فيديو)

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن 75% من بيوت مصر تقوم عليها مرأة معيلة، وفى الآخر يأتى شيخ على الفضائيات يقولك: «يجوز الضرب بالسواك».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «عاوز أقول للمشايخ تخلصوا من أزمة الضرب بالسواك التي دمرت المخ، العالم بيحتقرنا وبيقول علينا همجيين، كفاكم هذه الفتاوى، فلا ضرب في الإسلام والنبى محمد لم يضرب زوجة قط».

واستكمل: «السواك للطهارة وليس لضرب الزوجات، وبعدين الشيخ اللى هيطلع يقول يجوز الضرب بالسواك يبقى بيخالف القانون، خاصة بعد التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة ضرب النساء».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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