شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 35 طن أتربة ومخلفات صلبة بقرى الزينية بشمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى وقرية العشى بالتنسيق مع رئاسة المركز برئاسة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، حملة نظافة مكثفة.

وخلال الحملة تم بحسب بيان، الخميس، رفع 20 طن من المخلفات والتراكمات من قرية الزينية بحرى و15 طن من قرية العشى.

وتمت الأعمال تحت إشراف كل من يوسف أحمد جلال، نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، وهدى الطواب شرقاوي، رئيس قرية الزينية بحري، ومنصور عبدالله، مسؤول النظافة بالقرية، وعلي النادي، سكرتير القرية، ومكي عمر، رئيس قرية العشى، وغالية أحمد حسن، سكرتير قرية العشى.

وفي السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ حملة للمرور على أملاك الدولة والأراضي الزارعية تنفيذًا للقانون، ولم يتم رصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.