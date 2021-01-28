شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 150 متر مخلفات في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، غرب الأقصر، أن تم تسيير حملة النظافة والتجميل، والتى استهدفت طريق الصفصاف بأرمنت الوابورات.

وقال «عاشور» في بيان، الخميس، إنه تم رفع 150 مترًا مكعبًا ناتج تطهير الترع ومخلفات مبانٍ بطول 500م بجانب مصرف الرياينة، كما تم تمهيد وتسوية الطريق.

وأكد عاشور استمرار أعمال خطة النظافة والتجميل بمركز أرمنت والقرى التابعة له للارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات.