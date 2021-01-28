شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021 والدفعة الثالثة من العلاوات الخمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، جدول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على تطبيق حزمة إجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات مع بدء صرف معاشات شهر فبراير 2021.

جدول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021

قامت الهيئة القومية للـتأمين الاجتماعي، بتشكيل مجموعات عمل، وغرفة عمليات، لمتابعة جدول صرف معاشات شهر فبراير 2021 اعتبارا من الأسبوع المقبل.

كما تم التأكيد على المنافذ، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتسهيل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستفيدين.

وأكدت هيئة التأمينات، تطبيق حزمة من الإجراءات للتيسير على المواطنين، مع بدء صرف المعاشات الخاصة بشهر فبراير، وجاءت الإجراءات كالتالي:-

1- صرف المعاشات، سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، الخاصة بالبنك أو بالبنوك المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

2- التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أي ماكينة صراف آلى تخص البنوك الاخرى، وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

3- إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري.

4- إصدار توجيهات وتعليمات إلى جميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي، بحدودها القصوى من النقدية باستمرار فضلًا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك.

5- الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم.

تقسيم صرف معاشات شهر فبراير 2021 على شرائح

وفقًا لما أعلنته وزارة التضاكن، تنقسم الشرائح إلى ثلاث شرائح كالتالى:

1- مواعيد صرف الشريحة الأولى:

- وهى ستكون لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، على يومي الأحد والإثنين الموافقان 1 و2 فبراير 2021.

2- مواعيد صرف الشريحة الثانية:

- مخصصة لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه، على يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقان 3 و4 فبراير 2021.

3- موعد صرف معاشات الشريحة الثالثة:

- الشريحة الثالثة، لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه، يومي الخميس والأحد الموافقان 5 و8 فبراير 2021.

صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

وتستمر الهيئة العامة للتأمينات برئاسة اللواء جمال عوض، في صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، ممن تخلفوا عن المواعيد التى كانت محددة سابقًا.

يُذكر ان الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس، تُقدر بـ 25 مليار جنيه. منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير 2021. و 7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

معلومات لحاملى بطاقات الصراف الآلى وكارت ميزة:

ومع الالتزام بجدول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021، أتاحت الوزارة لكل صاحب معاش ومستفيد، يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة"، أنه مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، يمكنه صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من 1 فبراير 2021.

كيفية استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات

اشتهرت خدمة ميزة، بشكل كبير فى مصر حاليا. واصبح الجميع يبحث عن طريقة استخراج بطاقة ميزة Meeza، تم اطلاقه من خلال شركة بنوك مصر، ويتم اصدار الكارت من مجموعة كبيرة من اشهر واقوى البنوك العاملة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وصدرت هذه البطاقة، للتخفيف من التعامل بالمبالغ المالية. بعدما اصدرت الحكومة المصرية قراراً ان الدفع فى جميع المصالح الحكومية، يكون بأستخدام الفيزا كارد لأى مبلغ اكثر من 500 جنيه.

ومن اهم مميزات بطاقة ميزة.. مايلي:

- يتوفر نوعين من بطاقة ميزة، احدهما خصم مباشر. والاخرى من البطاقات المدفوعة مقدماً.

- تمنحك البطاقة، امكانية السحب النقدي من خلال اى ماكينة صراف آلى ATM داخل مصر.

- يمكنك من الشراء عن طريق عدد كبير جداً من المتاجر الالكترونية.

- يتيح لك دفع الفواتير المختلفة، مثل: فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة التليفون، فاتورة المياه او فاتورة النت بالاضافة لخدمات اخرى متعددة.

- يمكن لأى مواطن فى مصر بعمر 16 سنة ان يستخرج بطاقة ميزة.

- يتم استخراج البطاقة فى نفس اليوم.

البنوك التي تصدر كارت ميزة

يبلغ عدد البنوك التى توفر اصدار كارت ميزة إلى، 12 بنك وهم (بنك مصر – بنك الإسكان والتعمير – البنك الأهلي المصري – البنك التجاري الدولي CIB – بنك ناصر الإجتماعى – بنك القاهرة – SAIB Bank – المصرف المتحد – البنك الزراعى - بنك الاسكندرية –بنك QNB – بنك التنمية الصناعى – بنك بلوم – بنك الكويت الوطنى – بنك تنمية الصادرات).

خطوات استخراج كارت ميزة

- يمكنك التوجه الى احد البنوك السابق ذكرها، وقم بتقديم طلب من موظف خدمة العملاء استخراج كارت ميزة مع تقديم بطاقة الرقم القومي.

- حدد نوع كارت ميزة الذي تريد استخراجه.

- ثم املئ نموذج طلب الكارت.

- حدد المبلغ الذي تريد ان تقوم بشحن الكارت به.

- توجه الى احد موظفي الخزينة فى البنك لدفع تكلفة الكارت بالاضافة لمبلغ الشحن.

- انتظر قليلاً لتستلم الكارت بمجرد اصداره.