شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة سيدي براني بمطروح تحتفل بذكرى ثورة يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم بيت ثقافة سيدى براني، التابع لقصر ثقافة مطروح محاضرة بعنوان «ثورة يناير، قدمه الشاعر عمر عبدالسلام وتحدث من خلالها عن شهداء الثورة وكيف أنهم قدموا تضحيات غالية، وذلك في إطار الاحتفال بأعياد الشرطة وذكري ثورة يناير.

كما تحدث عن اجتماع القوى الشعبية من شباب وشيوخ وأطفال ورجال الجيش والشرطة معا على قلب رجل واحد للحصول إلى الهدف الاسمي وهو العدالة الاجتماعية، كما قدم قصر ثقافة مطروح سلسلة من العروض لأفلام في حضور رواد القصر مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ومنها «الثلاجة، دمتم، عم أفندي، إيد على إيد».