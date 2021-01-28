شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تكثف إجراءاتها لـ«تطوير القرية المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات استعداداتها لانطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، والتى تستهدف 1500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير 4500 قرية سيتم تطويرها

ففى دمياط، واصل محمد حاتم البدرى، منسق المبادرة، جولاته فى 28 قرية بمركز كفرسعد، وحصر الملفات واحتياجات هذه القرى فى مختلف مناحى الحياة.

وفى المنيا، عقد المحافظ اللواء أسامة القاضى لقاءه الدورى مع أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروع مبادرة حياة كريمة، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لخدمة أهالى المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب، مستعرضا المشروعات التنموية التى سيتم تنفيذها بالقرى المحددة ضمن المبادرة، مشيراً إلى انه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها «مياه الشرب، الصرف الصحى، كهرباء، غاز طبيعى، تعليم، صحة، طب بيطرى، طرق، شباب ورياضة، تحسين بيئة، إسعاف، حماية مدنية، اتصالات».

وأشار المحافظ إلى أنه تم انطلاق أعمال المبادرة لتنفيذ المشروعات بمركز أبوقرقاص، وتشمل تطوير 47 قرية وستنطلق تباعاً بباقى المراكز المحددة، لتحقيق كافة جوانب التنمية للمواطنين وتوصيل كافة الخدمات والمرافق، فيما بدأت الأجهزة التنفيذية فى بالمحافظة، الإجراءات الجادة للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بجولات ميدانية للمشروعات المزمع تنفيذها، بـ192 قرية فى 5 مراكز بالمنيا تشمل: «47 بأبوقرقاص، 26 بالعدوة،41 بمغاغة، 49 بملوى، 29 بديرمواس».

فى بنى سويف، أعلن المحافظ، الدكتور محمد هانى غنيم، بدء الترتيبات اللازمة وخطة العمل وتشكيل اللجان المختصة فيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية، بعد إدراج قرى مركزى ببا وناصر.

جولة منسقى مبادرة «حياة كريمة» فى محافظة دمياط

وقال المحافظ إن الجهاز التنفيذى بالمحافظة على أهبة الاستعداد ويعمل بكل طاقته لإنجاز المبادرة التى تشمل 66 قرية بتوابعها فى المرحلة الأولى بمركزى ببا وناصر.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن المبادرة تشمل جميع مناحى الحياة وكل الخدمات التى يتعامل معها بشكل يومى وأساسى، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ الصرف الصحى فى 53 قرية وتوابعها بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه لتصبح قرى ببا وناصر مخدومة بنسبة 100% بخدمة الصرف الصحى، كما تشمل المبادرة أعمال رصف للطرق، بجانب تدعيم الإنارة بالقرى وأعمال كهرباء، فضلًا عن تدعيم الوحدات الصحية ومراكز الشباب والمدارس، وأعمال تغطية الترع وتنفيذ كبارى، وغيرها من المشروعات الخدمية.

وتشمل القرى التى تم ترشيحها: 20 قرية بناصر وهى (أشمنت، البرج، الحرجة، الحمام، الرياض، الزيتون، المنصورة، بنى خليفة، بنى عدى، بهبشين، أبو صالح، دلاص، دنديل، طحا بوش، غيط البحاى، كفر الجزيرة، أبو خلاد، منشأة الشركة، منشأة هديب، غيط البحارى، طنسا، الملق)، و46 بمركز ببا (أبوشريان، البرانقة، البكرية، الجزيرة الشرقية، السلطانى، الضباعنة، جزيرة الفقاعى، الملاحية القبلية، الملاحية البحرية، أم الجنازير، الشهيد حسن علام، بنى أحمد، بنى خليل، بنى عقبة، بنى عوض، بنى قاسم، بنى ماضى، بنى محمد الشرقية، بنى مؤمنة، بنى هاشم، جبل النور، جزيرة الفقاعى، جزيرة ببا، رزقة المشارقة، زاوية الناوية، سدس الأمراء، صفط راشين، طحا البيشة، طرشوب، طنسا بنى مالو، طوه، غياطة الشرقية والغربية، فزارة، قمبش الحمراء، كفر جمعة، كفر منصور، كفر ناصر، منشأة أبو دخان، منية الجيد، منيل موسى، نزلة الزاوية، نزلة الشريف، نزلة على كيلانى، هربشنت،هلية).

فى قنا، أكد حسين باز، وكيل التضامن الاجتماعى بقنا، أن مشروع تطوير القرى المصرية يضم ٦٥ قرية على مستوى محافظة قنا، مضيفا أن الـ٦٥ قرية تضم ٤٩٢ نجعا وعزبة، موضحا أن القرى الخاصة بمحافظة قنا تضم ٣٣ قرية بمركز أبوتشت و١٧ بدشنا و٣ بالوقف و٣ بمركز قوص و٩ بفرشوط، مشيرا أنه سيتم تغيير كامل لهذه القرى من حيث المعيشة وبناء مبان خدمية لهم من مستشفيات ووحدات صحية ومدارس وحضانات إضافة إلى مساعدات المواطنين القاطنين بهذا القرى من خلال توفير مشروعات صغيرة لهم لتحسين الدخل وصرف أجهزة تعويضيه للمستحقين.

جانب من اجتماع مجلس الوزراء لبحث المبادرة

وفى الشرقية قال المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، إن المبادرات الرئاسية حققت طفرة كبيرة فى مستوى الخدمات بمختلف المحافظات، مشيراً إلى أنه تم اختيار 41 قرية بالحسينية، لتأهيلها بكل المرافق والخدمات التى تضمن حياة كريمة لأهالينا فى القرى. وطالب المحافظ الجهاز التنفيذى بالتعاون وتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير بالقرى المختارة، لتقديم خدمات أفضل لسكانها وتخفيف العبء عن كاهلهم.

فى كفر الشيخ، أكد المحافظ، اللواء جمال نور الدين، أن المحافظة شهدت تطوير عدد من القرى فى المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة الرئيس للقرى الأكثر احتياجا بتمويل من وزارة التنمية المحلية. وأضاف أن المرحلة الأولى ضمت 3 قرى بـ3 مراكز، وتشمل أعمال رصف، وصرف صحى وكهرباء وتحسين البيئة بتكلفة 60 مليون جنيه، لخدمة 55 ألف نسمة، وهى المنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين، وتم تنفيذ أعمال رصف صحى، ورفع كفاءة الكهرباء، وقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بها، وقرية شابة التابعة لمركز دسوق، تم تنفيذ أعمال رصف الطرق، وتجميل وتغطية مصرف بوسط الكتلة السكنية ورفع كفاءة الكهرباء، وتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية. وأضاف المحافظ، أما مشروعات المرحلة الثانية بـ5 قرى تابعة لـ5 مراكز بالمحافظة، ويتم تنفيذ المشروعات بها على مرحلتين: «أ»، وتضم قرية صندلا، بمركز كفر الشيخ، وتم تنفيذ مد خط إضافى للقرية لتدعيم شبكة المياه بها، وقرية الفقهاء القبيلة التابعة لمركز سيدى سالم، وجار تنفيذ تدبيش ورصف الطريق، ورفع كفاءة المياه وتوصيل خطوط مياه جديدة، ورفع كفاءة الكهرباء، وقرية أبودارز التابعة لمركز فوه، يتم تنفيذ مد خطوط مياه جديدة، وقرية 75 المنصور بالحامول تشهد أعمال رصف الطريق الرئيسى الرابط بالقرى الأم ورافد الطريق الدولى، وقرية الروس بمطوبس، تشهد أعمال رفع كفاءة شبكة الكهرباء، وكلفت هذه المرحلة 125 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ الإجمالية 96%.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المرحلة «ب»، تشمل تدعيم الـ5 قرى: «صندلا، والفقهاء القبلية، وأبو دراز، و75 المنصور، والروس» بمشروعات بنية تحتية طبقا لما تحتاجه كل قرية بالإضافة لإقامة مقرات حكومية موحدة تضم كافة المصالح الحكومية بالقرية لتكون فى مبنى واحد على غرار مجمع المصالح.

وفى الإسماعيلية، عقد نائب المحافظ، المهندس احمد عصام الدين، اجتماعا موسعا مع مديرى عموم المديريات الخدمية والجهات المعنية ومنسقى وحدة حياة كريمة لسرعة البدء فى تطوير البنية التحتية لـ16 قرية بالقنطرة شرق.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة آليات الخطوات التنفيذية لمضاعفة التصرفات لاستكمال أعمال محطات مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء محطة معالجة، واحتياجات الغاز لتغطية 14 قرية ضمن القرى المدرجة بالخطة، وعرض الشركة المصرية للاتصالات لخطتهم لتقديم خدمة مناسبة للقرى. كما تمت مناقشة احتياجات القرى من الإسكان والتى تتضمن دراسة وعرض إنشاء 60 وحدة سكنيه بكل قرية، وناقش ممثل هيئة الإسعاف دراسة إنشاء مركز تطوير وتدريب متطور لحالات الأمراض المزمنة القلبية والتنفسية، وإنشاء نقاط إسعاف للوصول بأسرع وقت ممكن فى الحالات الطارئة لإسعاف المرضى.

كما تم مناقشة ودراسة ومقترحات الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة لرفع كفاءة بعض المنشآت وإنشاء أخرى حسب احتياجات كل قرية، كما تم استعراض متطلبات مديرية الرى لإنشاء 4 كبارى مع مراعاة المشروعات القائمة والاحتياجات والمشروعات الأخرى التى سيتم إدراجها. وأكد نائب المحافظ تضافر كافة جهود الدولة لتحويل وجه القرية المصرية مع مراعاة النمو السكانى كأحد أهم التحديات أمام تحقيق متطلبات التنمية.

فى المنوفية، استمر مسؤولو مبادرة حياه كريمة فى جلسات الحوار المجتمعى، ببعض القرى المقرر تطويرها، بمدينة الشهداء.

وصرح المهندس محمد ربيع، منسق المبادرة، بأنه تم مناقشة أهالى الوحدة المحلية لعشما التابعة للشهداء، وذلك للوقوف على أهم متطلبات القرى لإضافتها لقائمة التطوير المقترح، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع الهيئة الهندسية والقيادات المنوط بها العمل من أعضاء الإشراف العسكرى، والتى تعمل على قدم وساق منذ 4 أيام بجميع القرى التابعة لمركزى المبادرة.