شكرا لقرائتكم خبر عن إخصائي تغذية علاجية يكشف أهمية ممارسة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية، إن الرياضة تعتبر جهداً بدنياً وجسمياً يمارسه الشخص، وهناك من يُحافظ على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار من أجل نيل الفائدة، والحفاظ على الصحة والمتعة، وهناك من يهملها فتأتي النتائج عكسية، وقد عُرفت الرياضة منذ القدم، فقد مارسها المصريون القدماء من خلال الرقص والمُصارعة، إضافة إلى اليونانيين الذين عُرفوا بتنظيم العديد من الرياضات الأولمبية.

وأضاف «نوبل»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن ممارسة الرياضة تُزيد من الثقة في النفس وتُستخدم كوسيلة لقتل وقت الفراغ السلبي، فتكسر الروتين اليومي المُتسم بالملل، كما أنها تمد الشخص بالشعور بالسعادة، والمتعة، والإثارة وتحد من احتمالية الإصابة بالأمراض النفسية المتنوعة، وعلى وجه الخصوص الاكتئاب، مشيرا إلى أن ممارسة الرياضة يزود الشخص بقدرة عالية على الانضباط، والسيطرة على الضغوطات التي تُسبب القلق والتوتر وتُساعد على التخلص من الأرق، والطاقة السلبية.

وتابع: «تُساعد الرياضة في تقوية عضلات الجسم وتُحافظ على شكل الجسم وتُحسن مظهره وتُحسن نشاط الدورة الدموية وعملية الأيض، كما أنها تُساعد على فتح الشهية وتناول الأطعمة الصحية وتقضي على الدهون المتراكمة في الجسم والتي تُسبب زيادة في الوزن»، مشيرا إلى أن الرياضة تقي من الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل القلب، والضغط، والسرطان، والسكري، والسكتات الدماغية وتُقلل احتمالية الإصابة بمشاكل العظام، فتُقويها وتزيد مرونتها وتُساعد على تقوية جهاز المناعة وتُؤخر أعراض الشيخوخة كالزهايمر والخرف.