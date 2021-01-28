شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو تركيا وروسيا لسحب قواتها من ليبيا على الفور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الخميس، أنّ بلاده تطلب «من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قواتهما» من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الخميس، إن واشنطن تطلب من الأطراف الخارجية كلّها «احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً».