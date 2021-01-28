شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت القوات البحرية المصـرية ونظيرتها اليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصـرية (طابا) والسفينة الحربية اليونانية (HS HYDRA F-452) عقب إنتهاء زيارة ناجحة لميناء الإسكندرية.

حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى.

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية والتى تذخر بخبرات عميقة في هذه المجالات، فضلاً عن دعم الجهود الخاصة للإستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة .