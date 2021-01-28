شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تركيب «كمر» مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، بدء تركيب أول «كمر» للمونوريل في مصر والشرق الأوسط في شارع يوسف عباس، لقطاع مونوريل مدينة نصر- العاصمة الإدارية، تمهيدًا لتركيب القضبان المغناطيسية.

جدير بالذكر أنه يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل 22 محطة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية 10.5%، ويجري حالياً إعداد التصميمات للأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 33.5%، كما يجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية بنسبة 12%.

كما أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازي تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالي 45 كم ومخطط افتتاحها في نهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5كم، ومخطط افتتاحها في فبراير 2023.