شكرا لقرائتكم خبر عن انهار عليهم المنزل.. نجاة أسرة 10 أفراد من موت محقق في كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذت العناية الإلهية أسرة مكونة من 10 أفراد من الموت المحقق بعد انهيار منزلهم الكائن بمنطقة الرمد الشرقي بمدينة كوم أمبو بأسوان.

وكان مجلس مدينة كوم امبو ومأمور مركز الشرطة، تلقيا إخطارًا، يفيد بانهيار منزل من طابق واحد ملك المواطن «علي عبدالعاطي ٥٦ سنة».

وعلى الفور انتقل مسؤولي الوحدة المحلية والحماية المدنية لمكان انهيارالمنزل.

وتبين أن المنزل تعرض لانهيار الجزئي وتمكن الأهالي من إنقاذ الاطفال وسكان المنزل وعددهم ١٠ أفراد دون خسائر في الأرواح.

وطالب علي عبدالعاطي اللواء اشرف عطية محافظ اسوان بالتدخل حتى يتمكن من إيجاد مأوى للأسرة بديلا عن المبيت في الشارع وسط البرد القارس.