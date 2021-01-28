غادة والى: الإرهاب يتفاقم مع انتشار الفساد والجريمة ويتراجع أمام سيادة القانون

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن الإرهاب يتفاقم مع انتشار الفساد والجريمة، مشيرة إلى أنه يتراجع أمام سيادة القانون، قائلة :" نكثف دعمنا للدول من أجل تحصين مجتمعاتنا ضد الإرهاب".

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"الإرهاب يتفاقم مع انتشار الفساد والجريمة، ويتراجع أمام سيادة القانون. سنعمل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع شركائنا في ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، على تكثيف دعمنا للدول من أجل تحصين مجتمعاتنا ضد الإرهاب"



غادة والى

وكانت الدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، قد أكدت سابقا أن تفشي جائحة كورونا تسبب في اضعاف قدرة الحكومات على التصدى للعنف ضد المرأة، وغردت غادة والى على حسابها بموقع "تويتر": "لقد أضعفت الجائحة من قدرة الحكومات على التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، مما يعرض حياتهن للخطر. علينا التحرك من أجل حمايتهن وتحقيق العدالة".