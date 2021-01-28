شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى أعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، بأعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى دولة السودان من الأئمة والواعظات، والتي تستمر لمدة 12 في الفترة من الأحد 31/ 1/ 2021م حتى الخميس 11/ 2/ 2021م ، وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على أن القافلة ستركز على الجوانب الإيمانية، والأخلاقية ، والقيم الإنسانية ، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية ، وأهمية الولاء والانتماء لها ، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وتضم كلًّا من: "الدكتور أشرف فهمي محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية، الدكتور/ عيد علي خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، الواعظة المهندسة/ مرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الطبيبة/ جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ".

فى سياق متصل، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إيفاد (5) أئمة من الأئمة المتميزين، في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير، مشددة عليهم بضرورة التوجه يوم الاثنين الموافق 1 فبراير المقبل إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالوزارة ومعهم جوازات السفر الخاصة بكل منهم لاستكمال الأوراق حتى يتمكنوا من إنهاء الإجراءات اللازمة للسفر.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن الأئمة هم: "شعيب عبد الشفوق عشري سليم - أوغندا، وائل شعبان خليل عبد الجواد - أوغندا، صابر محمود عبد المولى عبد الكريم - البرازيل، رمضان السيد عبد اللاه حسانين - فنزويلا، محمد عبد الستار عبد الرحمن البري - الأرجنتين".