شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم رئيس مصر للطيران للصيانة الراحل على هنجر 7000 بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة مصر للطيران، بتنفيذ قرار إطلاق اسم الراحل المهندس أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة والأعمال الفنية، على هنجر 7000 في أرض مهبط مطار القاهرة الدولى، حيث شهد الهنجر وفاة توفيق أثناء تأدية عمله، وتخليدًا لما قدمه لقطاع الطيران المدني طوال فترة عمله بمصر للطيران، وكواحد من أهم أبناء القطاع المخلصين والمؤثرين به على مدار حياته تم إطلاق اسمه على الهنجر.

جاء القرار بمبادرة من الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بالاتفاق مع الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وتخليدًا لاسم أحد أبناء الشركة البارين تقديرًا لجهوده الجليلة خلال فترة خدمته بالشركة في مختلف المواقع القيادية.​

وتولى المهندس أبوطالب توفيق مهام عمله بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، في شهر أكتوبر من العام الماضي ، بقرار من الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك خلفا للمهندس إبراهيم فتحي.

وكان المهندس أبو طالب توفيق، تم تعيينه في عام 2011 رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة ، وفي عام 2012 وحتى عام 2015، تولى رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للفترة الأولى، ومن عام 2016 حتى عام 2018، تولى رئاسة شركة الصيانة والأعمال الفنية للفترة الثانية، حيث سبق وأن تولى ذلك المنصب عدة سنوات من قبل.