شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: " لا صحة لحذف 14 مليون مواطن من مستحقى الدعم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها حقيقة حذف 14 مليون مواطن من مستحقى الدعم، تحت عنوان" لا صحة لحذف 14 مليون مواطن من مستحقى الدعم.. الحكومة: إصدار 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجا وتنفى تطبيق غرامة مالية على التصوير داخل الأندية".

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