الجيزة: حملات موسعة بالأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط بالشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز والمدن تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن بالإضافة إلى التواجد الميداني للاستجابة للمواطنين والتأكد من تقديم الخدمات بشكل جيد.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك استمراراً لسلسلة الحملات الشاملة التي تشهدها محافظة الجيزة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن سواء لإزالة الإشغالات أو رفع مستوى النظافة للارتقاء بالمظهر الحضاري وإعادة الانضباط للشارع والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع البناء المخالف.

وقام حي الدقي برصد أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن رقم 6 شارع عبدالحليم عامر متفرع من شارع سليمان جوهر وعلي الفور قام الحي بإيقاف الأعمال وتحرير محضر وقرار إزالة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قام الحي بحملة لمراجعة تراخيص المحلات والأكشاك شملت شوارع التحرير ومصدق وميدان عمان ومشيل باخوم والثورة وسليمان أباظة وأسفرت عن رفع "١٥٥" حالة إشغال وتحرير عدد " ٧ " محاضر لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.

كما قام حي العجوزة بالتصدي لظاهرة رش المياه بالشوارع لمنع إهدار المياه والحفاظ على الأسفلت من الإتلاف وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وشملت شوارع "جامعة الدول العربية والسودان والفالوجا وغسيل سيارات بميدان موسى جلال و شارع جزيرة العرب.

وفي حي الهرم تم إحلال وتجديد كشافات الإنارة بالطريق السريع بالمنصورية وتركيب كشافات لعدد ٢٠ عامود إنارة.

إلى جانب التصدي لمخالفات البناء بقطاع هضبة الأهرام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال العقارات الآتية :-

- إيقاف أعمال وسحب معدات تحويل بالعقار ٣١٩ أ.

- إيقاف أعمال وسحب معدات تحويل بالعقار ٢٨١ ز

- إيقاف أعمال وسحب معدات تحويل بالعقار ٢٥٥ا .

- فتح جراج وإزالة أبواب حديدية بالعقار ٥٥ ن .

- إيقاف أعمال وإزالة ردود مخالفة بالعقار ١٨٧ ب .

- إيقاف أعمال وإزالة ردود مخالفة بالعقار ١٩٧ ب .

إيقاف أعمال وسحب معدات تحويل بالعقار ٣٥١ن .

وفي مدينة الحوامدية تم شن حملات مكبرة لضبط شوارع المدينة والتصدي لمظاهر الإهمال ورفع كافة التعديات من حرم الطريق وأسفرت وتم التحفظ علي عدد من المضبوطات وإيداعها بمخازن المدينة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قام مركز ومدينة أوسيم برفع حوالي "٤٠٥" طن من مخلفات القمامة للارتقاء بمنظومة النظافة إلى جانب رفع "٦٧" حالة إشغال وضبط "سايبر" مخالف وذلك من خلال حملة بشارع أحمد عرابي بالبراجيل .

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم رفع حوالي " ١٧٥ " طن مخلفات قمامة شملت قرية ميت رهينة وقرية الشوبك وأبو راجوان وقبلي وقرية سقارة والمرازيق وكوبري الجبانة بزاوية دهشور.

كما تم صيانة عدد من ولاعات الإنارة وأعمدة الإنارة بنزلة الشوبك وعزبة العقبي.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم فض سوق الأربعين وتجريد طريق الحسانيين ذات الكوم وتجريد طريق أبو غالب واستكمال خط الإنارة به بالإضافة إلى متابعة تبطين ترعة فهمى وكفر حكيم .