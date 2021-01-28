شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفته 812 مليون جنيه.. وزير النقل ومحافظ الشرقية يتفقدان ازدواج طريق الزقازيق السنبلاوين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء ازدواج طريق الزقازيق السنبلاوين الحر بطول 37. 5 كم وبتكلفة 812 مليون و900 ألف جنيه، ليمثل محورًا مروريًا جديداً يربط بين محافظة القاهرة بلبيس الزقازيق السنبلاوين، بطريق حر ويعمل على توفير الوقت والجهد أمام المسافرين.

واستمع وزير النقل لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع، والذي يشتمل على 59 عمل صناعي، منها 24 كوبري و34 نفقا و١ بربخ، حيث يربط الطريق بين محافظتي الشرقية والدقهلية، ويساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة؟ بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

وأكد وزير النقل على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في أعمال التنفيذ، مشدداً على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير الطرق داخل محافظة الشرقية والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، مثل طريق الفردان الصالحية والزقازيق ههيا أبوكبير.

وتزامناً مع تنفيذ أعمال ازدواج طريق الزقازيق السنبلاوين، أوضح محافظ الشرقية؟ أن المحافظة قامت بتنفيذ مشروع ردم وتغطية ترعة الرملية بطول 1كم وعرض 20 متر بتكلفة مالية تبلغ 4 مليون و500 ألف جنيه، ليمثل محورا مرورياً جديدا يربط امتداد طريق السلام / شيبة وصولا لموقف المنصورة بمدينة الزقازيق، ويعمل على تسهيل حركة الربط بين مدينة الزقازيق ومحافظة الدقهلية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الطريق الجديد وتخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، قام بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة الشرقية، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي بطول 23 كم ليصبح الطريق بعرض 3 حارات لكل اتجاه، بدلا من 2 حارة في كل اتجاه مع رفع كفاءة الطريق القائم بتكلفة إجمالية للمشروع مقدارها 185. 7 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90%.

وأكد وزير النقل على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقاً لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وسرعة رفع كفاءة محطة تحصيل رسوم الهايكستب والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري وأن يتم إزالة المخلفات والقمامة والأتربة على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الجمالي للطريق والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

بعدها فاجئ وزير النقل العاملين في مزلقان الحصة بمحافظة الشرقية، مؤكداً على أهمية اليقظة التامة للحفاظ على سلامة المواطنين وكذا سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المزلقان وعمل ازدواج للمسافة من المزلقان وحتى مدخل قرية الحصة تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبري علوي أعلى مزلقان العصلوجي بخط الزقازيق / بلبيس /شبين القناطر/ القاهرة، وحيث يبلغ طول الكوبري 405 متر وإجمالي تكلفته 88 مليون جنيه، والذي يتم إنشاؤه بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان.

ووجه وزير النقل بتكثيف أعمال التنفيذ وأن يكون الكوبري للسيارات والمشاة وليس للسيارات فقط حيث سيتم إلغاء المزلقان بعد الانتهاء من تنفيذ وإنشاء الكوبري، مؤكداً على أن يراعى عند تصميم وتنفيذ الكباري التي يتم تنفيذها على خطوط السكة الحديد المفردة أن هذه الخطوط المفردة سيتم ازدوجها مثل خط القاهرة / بلبيس/ الزقازيق وخط منوف / طنطا).