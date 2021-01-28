شكرا لقرائتكم خبر عن إخصائي علم اجتماع تكشف أسباب انتشار التنمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة راندا الطحان، أخصائي علم الاجتماع والإرشاد النفسي، إن التنمر يُعد شكلًا من أشكال العنف أو الإساءة المقصودة بشكلٍ مباشر تجاه شخص آخر أو مجموعة، وقد يكون أيضًا صادرًا عن مجموعة تجاه فرد واحد، أو العكس، أو من فرد لآخر، ويتم هذا السلوك من قَبل أشخاص ذو قوة أو نفوذ في موضوع ما تجاه أشخاص أضعف منهم.

وأضافت «الطحان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «معاك في الصورة»، أن ظاهرة التنمر أصبحت الآن موجودة بشكلٍ كبير في المدرسة أو في الجامعة، وحتى في أماكن العمل، وأسباب ظاهرة التنمر تعود للكثير من السمات الشخصية حسب علم النفس وكذلك البيئة المحيطة بالفرد، ويُمارس الأشخاص المتنمرين أساليب الترهيب والتخويف على الأفراد؛ مما يُضعف تماسك المجتمعات الصغيرة أو الكبيرة.

وتابعت: «مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتوسع المجتمعات وانفتاحها على بعضها، وكذلك توسع بيئات العمل واختلاف أنواعها، أصبح من السهل جدًا انتشار الأشخاص المتنمرين في مختلف الأماكن»، مشيرة إلى أن من أنواع التنمر التنمر الجسدي والتنمر اللفظي وتنمر الابتزاز.