شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يظهر في برنامج جديد أول فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد المصور أحمد سامى لعرض أولى حلقات برنامجه الجديد «فلاش».

يعرض برنامج «فلاش» على قناة الحدث بداية شهر فبراير المقبل، للاهتمام بعالم التصوير وتوضيح كيفية احترافه.

وكشف سامى، أن فكرة البرنامج تتضمن تقديم نصائح للمبتدئين في عالم التصوير، والحديث عن كيفية احتراف المبتدئين للمهنة، بالإضافة إلى استضافة عدد من مشاهير الفن والإعلام والحديث معهم عن ذكريات صورهم الجميلة خلال مسيرتهم الفنية.