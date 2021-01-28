شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس المتهم بالتسبب في مصرع فتاة في تصادم سيارتين بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيق في واقعة قتل فتاة في العقد الرابع من العمر في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري في الغردقة فجر السبت الماضي.

وتبيّن من تفاصيل الواقعة تلقي اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، بلاغًا بمصرع فتاة تدعى «مي ج ا» وذلك اثناء استقلالها سيارة اجرة نتيجة حادث تصادم مع سيارة ملاكي وانتقلت اجهزة الامن لموقع الحادث، وأجرت النيابة معاينة للحادث وطلبت تحريات مباحث المرور وندب المهندس الفني لمعاينة السيارة المتسببة في الحادث.

كانت النيابة قررت حبس الشاب المتهم في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيق.