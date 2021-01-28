شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن الانتهاء من تمهيد 10 كيلومترات طرق ترابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، عن الانتهاء من تمهيد 10 كم تقريبا بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بمنطقة الإمام مالك، وجاري العمل بمناطق الكيلو 2 و4 وخلف موقف الأتوبيسات من خلال الجليدر لحين رصف هذه المناطق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية .

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هو تمهيد الطرق الترابية بالعزب والأحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح الشوارع ممهدة بعد التنسيق ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب .

وأشار «جاب الله»، أن تمهيد وتسوية الطرق الترابية سوف تساهم في دخول سيارات الإسعاف والحماية المدنية والتاكسي والسرفيس للعزب التي لم تدخلها من قبل، وانتهاء معاناة الأهالي بتلك المناطق عند حدوث كارثة بصعوبة التحرك بسهولة لإنقاذ حياة المواطنين في حالات الطوارئ .

وأكد رئيس المدينة، أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والأحياء طبقا لأهمية المناطق، والأولوية للمناطق المزدحمة بالسكان والتي يدخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير على المواطنين .