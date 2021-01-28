شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس المتهم بالتسبب في مصرع فتاة بحادث تصادم سيارتين بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الاحمر الابتدائية تجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات لتسببه في القتل الخطأ لفتاة في العقد الرابع من العمر بحادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري بالغردقة وذلك فجر السبت الماضي.

وتبين من تفاصيل الواقعة تلقي اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الاحمر بلاغا بمصرع فتاة تدعي مي ج ا وذلك أثناء استقلالها سيارة أجرة نتيجة حادث تصادم مع سيارة ملاكي وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث وأجرت النيابة معاينة للحادث وطلبت تحريات مباحث المرور وندب المهندس الفني لمعاينة السيارة المتسببة في الحادث.

كانت النيابة قررت حبس الشاب المتهم في الحادث ٤ أيام على ذمة التحقيقات.