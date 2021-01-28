شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يناقش تفعيل مبادرة التصالح حياة لدفع المصالحات عن غير القادرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الخميس، بمكتبه بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وعبدالرحمن الطباخ المنسق الميدانى لمؤسسة حياة كريمة بمطروح جهود مبادرة (التصالح حياة) ومشاركة مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير، للمساهمة في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية خاصة بقرى مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وبحسب بيان، تضم المبادرة 5 قرى بمطروح لرفع العبء عن أبنائها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية في إطار الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر إحتياجا مع الحرص على الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين المستحقين في قري حياة كريمة بنطاق محافظة مطروح، حيث تم دفع قيمة 30% جدية التصالح عن غير القادرين بالمرحلة الثانية لـ42 أسرة منهم 29 أسرة بقرى سيدى شبيب وزاوية العوامة والحرابى بالضبعة و13 أسرة بقرية السلام بالحمام بمبلغ ٦٢٢٠٥ جنيه، بينما كان عدد المستفيدين من المرحلة الأولى 142 أسرة بقرية بهى الدين والمراقى بسيوة و22 أسرة بقرية أبومزهود ببرانى بإجمالي 166 أسرة.

ووجّه محافظ مطروح لرؤساء المدن بسرعة تجهيز ملفات الأسر الأكثر إحتياجا المستحقين لرفع العبئ عنهم في دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء استعدادًا لإنطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة

وأكد محافظ مطروح استمرار جهود الدعم للأسر الأكثر إحتياجا في كافة المجالات والقطاعات ورفع العبء عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم.