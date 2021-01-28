شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفيات كفر صقر والإبراهيمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجولة ميدانية للمرور على مستشفيات كفر صقر، والإبراهيمية المركزية، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمحافظة، وإتباع بروتوكول العلاج الجديد للمرضي المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام العطلات الرسمية.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على مستشفي كفر صقر، تفقد خلال زيارته الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، والتأكد من التدريب الجيد للفرق الطبية من هيئة التمريض على طرق الرعاية الصحية العاجلة، كما حرص على الإستماع إلى مرضي الغسيل الكلوي، والتأكد من رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما وجه وكيل الوزارة بوضع تصور لتوسعة قسم الكلي الصناعي، بإنشاء دور أرضي مجاور للمبني الرئيسي بالمستشفي، وزيادة ماكينات الكلي الصناعي لخدمة المرضي به، كما وجه بسرعة الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالرواكد الموجودة بالمستشفي.

وتوجه وكيل وزارة الصحة لمستشفي الإبراهيمية المركزي، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بالدور الرابع بمبني الكلي الصناعي بالمستشفي، وذلك بحضور بعض رجال المجتمع المدني، وتم مناقشة خطة التطوير في حضور مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومدير المستشفي، ووجه وكيل الوزارة بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية لإنشاء قسم جديد للحضانات، وذلك على مساحة ٣٠٠م٢، ويسع لعدد ٢٥ حضانة، بتكلفة تقديرية تصل إلى مليون جنيه، كما قام وكيل الوزارة بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي، وإرتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، لمنع إنتشار العدوي، والحفاظ على الفرق الطبية والمواطنين المترددين على المستشفي.