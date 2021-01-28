شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ«الشيوخ»: مشروع تطوير 1500 قرية يُغيّر وجه الحياة في 50 مركزًا ومدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ في الإسكندرية، الأمين المساعد لحزب «مستقبل وطن»، إن المشروع القومي الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير القرى الأكثر احتياجاً تطويرًا شاملا، سيغير وجه الحياة تمامًا في هذه القرى ومواطنيها.

وأضاف: «يعد استكمالا لإنجازات الدولة المصرية التي تساعد على استقرار وتصاعد معدل تحسن الاقتصاد والنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري وتوفير الخدمات الأساسية له».

وثمّن النائب توجيهات الرئيس بتنفيذ مشروع التطوير، والذي يشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزًا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أهمية المشروع في تغيير واقع حياة أهالي القرية والتأكيد على حقهم في حياة كريمة، لأنهم الأحق بالتطوير.

وأشار إلى أن أولويات القيادة السياسية، دائما هي المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له من خلال تطوير البنية التحتية لهذه القرى والخدمات الأساسية لهم كمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية ورصف الطرق وغيرها للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأكد الشيمي أن المشروع سيساهم في خلق وتوفير فرص عمل للمقاولين المحليين وتشجيع وتحسين الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الاستفادة من الصناعة المحلية من خلال الاعتماد على المصانع المصرية في ظل ظروف جائحة كورونا.