شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من كورونا.. زوجة وائل الإبراشي توجه رسالة لمتابعيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، بالشكر إلى الله سبحانه وتعالي الذي أتم نعمته بشفاء زوجها، قائلة عبر صفحته الرسمية: «من كل قلبي أشكر محبي ومتابعي وائل لدعواتهم الصادقة له بالشفاء».

كان الإبراشي كتب عبر صفحته أنه عن تعافي من فيروس كورونا بعد إجراء المسحة الخامسة.

وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله لقد مّن الله عليّ بالشفاء من فيرس كورونا المستجد».

وأشيع خلال الفترة الماضية تدهور الحالة الصحية لمقدم برنامج «التاسعة» عبر شاشة التلفزيون المصري، وهو ما دعا أسرته للمطالبة بعدم نشر أي معلومات خاطئة من شأنها إثارة البلبلة دون التاكد من المعلومات الصحيحة.

كان الإبراشي يرقد في مستشفي زايد التخصصي منذ حوالي شهرين إثر إصابته بالفيروس، حيث أعلنت الصفحة الرسمية له على موقع «فيسبوك»، في أواخر ديسمبر الماضي عن نقله إلى المستشفى حيث تواجد في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

ومن بعدها أجري العديد من المسحات التي أكدت استمرار الإصابة ،وفي مطلع الشهر الجاري نقل الإعلامي عمرو أديب، رسالة من زميله وائل الإبراشي، عبر برنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «mbc مصر»، نصها: «نُقلت في سيارة إسعاف وأنا وفي حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتاي، والآن حالتي بدأت في التحسن تتحسن بالرغم صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث».

ومن قبلها، أشار الإبراشي -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»- إلى أن الأعراض بدأت خفيفة وتعامل معها بجدية، مشيرا إلى أنه يتعامل مع المرض بأنه محنة داخلها منحة، ولا يتعامل مع المرض بانهيار نفسي، خاصة مع كورونا، رغم أنها ستبعده عن عمله اليومي، وأردف أنه لا يعلم كيف أصيب بالفيروس، مصيفا: «قاعد أفتش من أين جاءتني، ولم أصل إلى شيء».