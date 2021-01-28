شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات ومخلفات القمامة وتزيل مخالفات بناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن كافة الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز والمدن تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن بالإضافة إلي التواجد الميداني للاستجابة للمواطنين والتأكد من تقديم الخدمات بشكل جيد .

وفى هذا السياق رصد حي الدقي أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن رقم 6 شارع عبدالحليم عامر متفرع من شارع سليمان جوهر، وعلي الفور قام الحي بإيقاف الأعمال وتحرير محضر وقرار إزاله، وجاري اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالف، كما قام الحى بحمله لمراجعة تراخيص المحلات والأكشاك شملت شوارع التحرير ومصدق وميدان عمان ومشيل باخوم والثورة وسليمان أباظة وأسفرت عن رفع " 155 " حالة اشغال وتحرير 7 محاضر لعدم الالتزام بارتداء الكمامة .

وفى حي العجوزة تم التصدي لظاهرة رش المياه بالشوارع لمنع إهدار المياه والحفاظ علي الأسفلت من الإتلاف، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، بشوارع " جامعة الدول العربية والسودان والفالوجا، وميدان موسى جلال وشارع جزيرة العرب .

وفي حي الهرم تم إحلال وتجديد كشافات الإنارة بالطريق السريع بالمنصورية وتركيب كشافات 20 عامود إنارة ،إلي جانب التصدي لمخالفات البناء بقطاع هضبة الأهرام واتخاذ الإجراءاتوالقانونية حيال العقارات الأتية :-

- إيقاف أعمال وسحب معدات تحويل بالعقار 319 أ.

- إيقاف أعمال وسحب معدات تحويل بالعقار 281 ز

- إيقاف أعمال وسحب معدات تحويل بالعقار 255ا .

- فتح جراج وإزالة أبواب حديدية بالعقار 55 ن .

- إيقاف أعمال وإزالة ردود مخالفة بالعقار 187 ب .

- إيقاف أعمال وإزالة ردود مخالفة بالعقار 197 ب .

إيقاف أعمال وسحب معدات تحويل بالعقار 351 ن .

وفي مدينة الحوامدية تم شن حملات مكبره لضبط شوارع المدينة والتصدى لمظاهر الاهمال ورفع كافة التعديات من حرم الطريق وأسفرت وتم التحفظ علي عدد من المضبوطات وايداعها بمخازن المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما قام مركز ومدينة أوسيم برفع حوالي " 405 " طن من مخلفات القمامة للإرتقاء بمنظومة النظافة إلي جانب رفع " 67 " حالة أشغال وضبط " سايبر " مخالف وذلك من خلال حملة بشارع أحمد عرابي بالبراجيل .

وفي مركز ومدينة البدرشين تم رفع حوالي " 175 " طن مخلفات قمامة شملت قرية ميت رهينة وقرية الشوبك وأبو راجوان وقبلي وقرية سقارة والمرازيق وكوبري الجبانة بزاوية دهشور .

كما تم صيانة عدد من ولاعات الإنارة وأعمدة الإنارة بنزلة الشوبك وعزبة العقبي .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم فض سوق الأربعين وتجريد طريق الحسانيين ذات الكوم وتجريد طريق ابو غالب واستكمال خط الإنارة به بالإضافة إلي متابعة تبطين ترعه فهمى وكفر حكيم .