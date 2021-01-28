شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم بقيمة 335 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم والأبنية التعليمية في مختلف مدن شمال سيناء، بتكلفة 335 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، في تصريح له، إلى أنه جاري إنشاء وتوسعة 8 مدارس بتكاليف تبلغ نحو 80 مليون جنيهًا، إلى جانب طرح إنشاء وتوسعة 4 مدارس أخرى عن طريق الهيئة العامة للأبنية التعليمية (منطقة شمال سيناء).

وأوضح المحافظ أنه جاري إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بالعريش بتكلفة 16 مليون و830 ألف جنيهًا، مدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية لغات في حي ابنى بيتك بالعريش بتكلفة 10 ملايين و385 ألف جنيهًا، مدرسة الحسنة الثانوية الصناعية في الحسنة بوسط سيناء بتكلفة 26 مليون و694 ألف جنيها، مدرسة مصفق للتعليم الأساسي في قرية مصفق ببئر العبدبتكلفة 4 ملايين و551 ألف جنيها، مدرسة نجيلة الاعدادي الثانوي للبنات في قرية نجيلة ببئر العبدبتكلفة 4 ملايين و706 آلاف جنيهًا، مدرسة الضبعة للتعليم الأساسى في قرية الضبعة ببئر العبدبتكلفة 4 ملايين و40 ألف جنيهًا، ومدرسة الخربة الثانوي العام في قرية الخربة ببئر العبدبتكلفة 7 ملايين و134 ألف جنيهًا، إلى جانب توسعة مبنى إدارة بئر العبدالتعليمية بتكلفة 4 ملايين و304 آلاف جنيهًا.

من جهة أخرى، تم طرح إقامة وتوسعة 4 مدارس أخرى، وتشمل إنشاء مدرسة الشهيد محمد الكاشف الثانوية بنين في حي السبيل بالعريش، وتوسعة مدارس: اقطية الابتدائية في قرية اقطية مركز بئر العبد، أبوشلة للتعليم الأساسي في قرية أبوشلة مركز بئر العبد، ومدرسة محمد متولي الشعراوي الابتدائية في بئر العبد.

وأعلن المحافظ أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية على أرض شمال سيناء، حيث قامت الأجهزة المعنية خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن بتنفيذ إنشاء وتوسعة وتعلية 67 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية ما بين ابتدائى وتعليم أساسي وإعدادي وثانوي عام وفني موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة بتكلفة بلغت أكثر من 223 مليون و250 ألف جنيهًا، إلى جانب إنشاء 5 مباني خدمية للإدارات التعليمية وتعلية مبنى آخر بتكلفة 17 مليون و346 ألف جنيهًا خلال نفس الفترة، وتم أيضًا صيانة 5 مدارس بتمويل الهيئة العامة للأبنية التعليمية تكلفت 6 ملايين و167 ألف جنيهًا، إلى جانب صيانة 7 مدارس أخرى بتمويل مديرية التربية والتعليم تكلفت 7 ملايين و507 آلاف جنيهًا.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إنشاء 5 مدارس جديدة وتوسعة وتعلية 17 مدرسة قائمة بالعريش بإجمالي 22 مدرسة تكلفت 69 مليون و414 ألف جنيهًا، وكذا إنشاء 13 مدرسة جديدة وتوسعة 17 مدرسة قائمة ببئر العبدبإجمالي 30 مدرسة تكلفت 98 مليون و226 ألف جنيها، وإنشاء 10 مدارس جديدة وتوسعة مدرسة قائمة بالحسنة باجمالي 11 مدرسة تكلفت 37 مليون و532 ألف جنيهًا، وإنشاء عدد مدرستين جديدتين وتوسعة أخرى بنخل باجمالي 3 مدارس تكلفت 8 ملايين و441 ألف جنيهًا، وكذا إنشاء مدرسة واحدة جديدة بالشيخ زويد تكلفت 9 ملايين و639 ألف جنيهًا، إلى جانب إنشاء مباني خدمية لإدارات: العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل ومبنى المجمع الخدمى للامتحانات وتعلية مبنى ادارة بئر العبدبتكاليف إجمالية 17 مليونًا و346 ألف جنيهًا.