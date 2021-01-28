شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات حوار مجتمعي للتعرف على احتياجات قرى مبادرة حياة كريمة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمر مسؤولي مبادرة حياه كريمه في جلسات الحوار المجتمعي، ببعض القرى المقرر تطويرها، بمحافظة المنوفيه، وذلك بمدينة الشهداء ضمن برنامج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة بجميع القرى والعزب على مستوى الجمهورية.

وصرح المهندس محمد ربيع، منسق المبادره، أنه تم مناقشة أهالي الوحده المحليه لعشما التابعه لمركز الشهداء، وذلك للوقوف على أهم متطلبات القرى لاضافتها لقائمة التطوير المقترح.

وأشار «ربيع» إلى أنه جرى التنسيق مع الهيئة الهندسيه والقيادات المنوط بها العمل من أعضاء الإشراف العسكري، والتي تعمل على قدم وساق منذ أربعة أيام في جميع القرى التابعه لمركزي المبادره.

كما صرح مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء، إلى أنه يقوم يوميا بالمرور على الوحدات والتي تقوم بتقديم الدعم الكامل لمنسقين المبادره بقرى المركز، كما أشار أن الحوار المجتمعي لاستقبال أفكار المواطنين داخل قرى الوحدات المحلية أضاف الكتير وسيكون بمثابة تأكيد على الحاجات الملحةو ماتحتاجه القري من خدمات لدراستها وإدراجها في الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية.

وأكد «رياض» على استمرار عمل زيارات ميدانية لجميع القرى التابعه للمبادره، للتأكد من احتياجاتها المطلوبه والتي سوف تعتمدها المبادره على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المطلوب منها، من خلال دعم وتنمية الإنسان.