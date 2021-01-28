شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف ستغير وجه مصر وتحسن معيشة 60% من السكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تنفيذ مبادرة لتطوير الريف المصري كله في وقت واحد، وترصد لها الدولة نصف تريليون جنيه، وهو رقم قادر على تغيير وجه الريف المصري وإحداث نقلة نوعية كبيرة له وللقاطنين بهذه القرى والنجوع ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن هذه المبادرة الأولى من نوعها تهدف إلى توفير العيش الكريم لنسبة كبيرة من المواطنين، قائلا إن إضافة تنمية القرى للمبادرة تمثل إنجازًا تاريخيًا، لأن هذه القرى لم تشهد تطورًا نوعيًا لصالح الإنسان الذي يعيش فيها منذ أكثر من 100 عام.

وأضاف «قورة» في بيان له، أن مبادرة الرئيس بتطوير القرى ستغير وجه مصر، وستحقق تنمية شاملة في كل ربوع البلاد، مضيفًا أنها لاقت تأييدًا شعبيًا واسعًا، وأن مجلس النواب سيتعاون بكل قوة مع الحكومة من أجل إنجاح المبادرة حتى تحقق هدفها في رفع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي ومستوى الدخل لسكان القرى، وأنه لأول مرة يشعر سكان القرى بأنهم في دائرة الاهتمام من قبل الدولة وأن لهم نفس حقوق المواطنين من سكان المدن في الحصول على خدمات عامة، مشيرًا إلى أن تنفيذ المبادرة سينعكس على خلق فرص عمل جديدة في جميع القرى مما يساعد على رفع مستوى الدخل للفرد والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع «قورة» أن هذه القرى التي يستهدفها المشروع، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطنًا يعيشون في الريف، بما يمثل نحو 60% من عدد المصريين، وهو مشروع ضخم يتكلف 500 مليار جنيه، وهي أرقام تعكس حجم المشروع الذي لا يهدف إلى تحقيق أرباح مالية، إنما يستهدف تنمية المجتمع، وبناء الإنسان الذي تمنحه الدولة حقوق المواطن الذي يمتلك موارد بلاده، وهو منهج جديد سيؤدي إلى تطور تفكير المواطن البسيط نحو علاقته بالدولة.

وأشاد «قورة» أنه يحسب للرئيس السيسى تنفيذ هذه المبادرة باعتبارها مشروعًا قوميًا يستهدف تنمية الإنسان، وأن نتيجة هذه المبادرة سوف تظهر خلال سنوات قليلة، مع ظهور جيل مستفيد من تحقيق التنمية الإجتماعية في مناطق سكنه، وهو ماسوف ينعكس على استقباله للعلم والرياضة وتحسين مستوى البيئة صحيًا وذهنيًا، وكل هذا بدوره سوف ينعكس على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة بمفهومها الشامل.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة لتطوير 4500 قرية و30 ألف تابع بقيمة تبلغ نحو 500 مليار جنيه على أن يتم التنفيذ خلال 3 سنوات.