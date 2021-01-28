شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الإعلام والدعوة شريكان في بناء الأمن القومي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، أن مفهوم الأمن القومي مفهوم شديد الاتساع، وليس ينحصر في مجرد أمن الحدود المباشرة بين الدول، بل يتسع ليشمل كل ما يحدث في العالم، وله صلة وطيدة بالأمن القومي.

وقال وزير الأوقاف خلال كلمته اليوم الخميس، ضمن فعاليات صالون الأوقاف الثقافي بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان: «الإعلام والأمن القومي»: إن الإعلام والدعوة شريكان في بناء الأمن القومي وأن عليهما دورًا هامًا في الحفاظ عليه، فالإعلام نوعان: بأن وكاشف، والإعلام يتسع مفهومه ليشمل كل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، موضحًا أن ثِقل كل صحيفة ليس فقط ما تسوقه وما تقدمه من أخبار، لكن الثِقل الحقيقي لكل صحيفة يتمثل في أمرين: أولهما فيما وراء الخبر، وثانيهما في كِبار الكُتَّاب الذين يُثرُون الصحيفة بكتاباتهم التي لها تأثير في الرأي العام، لأن معظم الأخبار أو بعضها تكون قاسمًا مشتركًا، لكن الذي يميز صحيفة عن الأخرى هو عمق التحليل للأحداث أو ما وراء الخبر .

وأوضح وزير الأوقاف أننا في حاجة غاية الاحتياج إلى قضية معنى المعنى في فهم النصوص ومقاصد النصوص، وهذا ما تقوم عليه قضايا التجديد في فهم مقاصد النص، وليس الجمود عند ظاهر النص، وهذا ما يحتاجه الإعلام أيضًا في قراءة ما وراء الخبر، والصحفي البارع هو من يجيد التقاط هذا المعاني، فالإعلام والدعوة يحتاجان خبرات ومهارات خاصة، ولا مجال فيهما لغير المؤهلين، فهناك قواسم مشتركة بين الخطابة والإعلام أهمها دقة ما يقال.

وشدد الوزير، على أن إعلام الجماعات الإرهابية لا علاقة له بالمهنية بل هو محض أكاذيب، وأن من لم يحصن نفسه بالاطلاع الدائم والتثقيف المستمر يتجاوزه الزمن .

وفي كلمته قدَّم محمد نوار ،رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، الشكر لوزير الأوقاف على دور الوزارة في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن صناعة الاستقرار من أهم الصناعات في الوقت الراهن، والإعلام له دور مهم جدًا في صناعة الاستقرار، مؤكدًا أن الإعلام صناعة ثقيلة تحتاج إلى خبرات كبيرة، وأن وسائل الإعلام ينبغي أن تسابق الزمن في حماية الأمن القومي، وهذا ما يعمل عليه سيادة الرئيس، مؤكدًا أن الدولة تستعيد مكانتها بأسرع مما يُتصور وستواجه هذه التحديات الراهنة .

وأوضح «نوار»، أن للإعلام دورًا هامًا في إبراز هذه الصورة الإيجابية، وأن تطوير الخطاب الديني فيه دور كبير يقع على عاتق إذاعة القرآن الكريم، كما أن وزارة الأوقاف تقوم بالدور المنوط بها من خلال الأئمة في المساجد، موضحًا أن فكرة تدريب الأئمة في الهيئة الوطنية للإعلام، فكرة خارقة وخارج الصندوق، فدور الأئمة في المساجد دور إعلامي في المقام الأول، كما أشاد سيادته بتجربة واعظات الأوقاف واصفًا إياها بأنها تجربة رائدة بدأت من مصر وستنطلق منها إلى كل الدنيا .

وزير الأوقاف : الإعلام والدعوة شريكان في بناء الأمن القومى وعليهما دور هام في الحفاظ عليه

وزير الأوقاف : الإعلام والدعوة شريكان في بناء الأمن القومى وعليهما دور هام في الحفاظ عليه

وزير الأوقاف : الإعلام والدعوة شريكان في بناء الأمن القومى وعليهما دور هام في الحفاظ عليه

وزير الأوقاف : الإعلام والدعوة شريكان في بناء الأمن القومى وعليهما دور هام في الحفاظ عليه

وزير الأوقاف : الإعلام والدعوة شريكان في بناء الأمن القومى وعليهما دور هام في الحفاظ عليه