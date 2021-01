شكرا لقرائتكم خبر عن «المسكوت عنه في سينما الأنبياء».. كتاب جديد والان نبدء بالتفاصيل

الاقتراب من التناول الدرامى لقصص الأنبياء والمنهل الذي أخذت منه، ليس بالأمر السهل وخاصة مع هذا التطاول على الأنبياء في أعمال سينمائية عدة لا تعترف بعصمة الأنبياء عن الكبائر، هذ ماتطرحه الكاتبة حنان ابو الضياء في كتابها الجديد «المسكوت عنه في سينما الأنبياء» الصادر عن دار أنسان للنشر.. هذا الكتب يحاول تقديم صورة الأنبياء في الدراما؛ ومدى تطابقها مع ما جاء في الكتب المقدسة (القرآن- الإنجيل- التوراة)؛ في ظل وجود سيل من الإسرائيليات والشطحات الفنية.

حيث تؤكد الكاتبة أنه في سينما الأنبياء نحن بين فكى «كماشة» التكفير والتضليل؛ فبمجرد التفكير في تقديم عمل درامى عن أحد الأنبياء تشحذ الأقلام؛ وتتعالى الحناجر منددة بحرمة ظهور الأنبياء على الشاشة؛ على الجانب الآخر هناك المئات من الأفلام العالمية التي أُنتجت؛ وفى الطريق الآلاف غيرها عن الأنبياء برؤية صهيونية؛ تلعب فيها السياسة والأهواء الشخصية دورًا كبيرًا؛ فنرى أبوالبشرية الثانى نوح؛ سكيرًا،وداود الأواب؛ زانيًا؛ وسليمان الحكيم تسيطر على عقله امرأة فيسقط في الهوى؛ وموسى كليم الله بذيئًا يتعدى على الله بالقول؛ وقائمة التجاوزات طويلة؛ ونحن نتعامل مع الأمر برمته بدفن رؤوسنا في الرمال؛ مفضلين مبدأ الرفض من البداية لراحة العقول؛ فنسقط أسرى الإسرائيليات من الحكايات عن الأنبياء المنتشرة للأسف؛ ليس فقط في حكايات العوام والسيناريوهات العالمية؛ ولكن ضمن نسيج بعض الكتب التراثية الإسلامية .وتؤكد الكاتبة على أننا في حاجة إلى ثورة في الطرح الفنى؛ قوامها المحافظة على قدسية الأنبياء ومكانتهم في وجداننا، وعمادها الإبهار الإبداعى المتضافر مع الامكانيات المادية والفنية، لتكون المحصلة أعمالاً تقرب هؤلاء الأنبياء للعوام. وتقول ابو الضياء لا أعرف لماذا لا يستثنى فقط من التشخيص الأنبياء أولي العزم ويتم الاستعانة بهالة ضوئية للتعبيرعنهم؛ أما باقى الأنبياء فلا مانع من ظهورهم؛ ولنا في دراما يوسف الصديق نموذجًا يحتذى؛ فتشخيص يوسف كان سببًا في معرفة الكثيرين له؛ ولأنبياء آخرين.

والكتاب يؤكد أن في عالم السينما العالمية كل شىء قابل للنقاش والجدل. وهناك دائمًا مساحة من الاعتقادات الشخصية تسيطر على المبدعين عند الاقتراب من قصص الأنبياء؛ وفى أحيانًا أخرى تسير تلك الأعمال على هدى قصص الأنبياء في القرآن الكريم. أو التوراة والإنجيل... ويظل السؤال المطروح بين جنبات الكتاب هو ما الذي يحفز السينما العالمية على إنتاج أفلام تتمحور حول الأنبياء في العهد القديم من أمثال نوح وموسى وغيرهما؟ بشكل يصل إلى حد الظاهرة؛ التي انطلقت مع بدايات السينما في أواخر القرن التاسع عشر، وصولا إلى اليوم، ولم تفقد مرة وهجها؛ رغم أن الوسائل التقنية بين هذه الأفلام تطورت مع مرور الوقت، وهذا طبيعي، إلا أن القاسم المشترك بينها هو ضخامة الإنتاج، وتجسيد نجوم عالميين شخصيات الأنبياء من بينهم: شارلتون هيوستون وراسل كرو وغيرهما…لا شك في أن هذه الأفلام تستقطب جمهورًا كبيرًا، باعتبار أن حبكة القصص في الكتاب المقدس ممتعة وثمة تآلفًا مع أبطالها، وتتمحور الروايات حول الخير والشر؛ فضلاً عن أنها تزخر برسائل إنسانية ومادة درامية تحمل قيمًا فنية؛ حتى إن بعضها يعتبر من كلاسيكيات السينما العالمية ونال جوائز أوسكار؛ وحققت حتى الآن أرباحًا كثيرة؛ ورغم أنه بين الحين والآخر تنال تلك الأعمال قدرًا كبيرًا من الهجوم والرفض من رجال الدين في الديانات الثلاث؛ إلا أن هذا لم يمنع هوليود من التحضير لأعمال جديدة، وفى العالم الإسلامى رفعت إيران راية إنتاج أفلام الأنبياء بالرؤية الإسلامية من منطلق أنها قصص ذُكرت في القرآن الكريم؛ وبالتالى لم تأت للتسلية والتلهي، وإنما جاءت عظة وعبرة لأولي الألباب، وهم يرون أن إنتاج تلك الأعمال تثير في النفس التأمل والتفكر في سنن الحياة وقواعد الاجتماع البشري وسيرة الناس عبر الزمان والمكان. وإن كان ربنا، تبارك وتعالى، أنعم علينا بنعمة قصص طائفة من حكايات الأنبياء وأقوامهم فإنه يلفت النظر إلى أن المهم في تاريخ هؤلاء العظماء الانتباه إلى العظة والعبرة منها. وترى الكاتبة أن علينا إنتاج الأفلام؛ وخاصة إذا كانت ذات منهج علمي بديع في عرض هذا القصص القرآني، ومبتعدة عن خرافات الإسرائيليات وخزعبلات القصَّاص وأكاذيب بعض المؤرخين.

ومن النماذج التي تناقشها الكاتبة في الكتاب فيلم (The Bible In The Beginning 1966 ) حيث تطابق مع التوراة حيث حددت الجنة التي كان فيها آدم بأنهاعلى الأرض وأنها جنة عدن شرقًا، وأنه كانت تجري خلالها أربعة أنهر، منها الفرات وجيحون و«هو المحيط بجميع أرض كوش» ولعله يقصد به نهر النيل.

ولكن القرآن لم يذكر شيئًا من ذلك وأن ورد في الأثر أن النيل والفرات من أنهار الجنة. كذلك الفيلم يؤكد على ما قالته التوراة من أن حواء خُلقت من ضلع آدم عندما كان نائمًا، أما القرآن فيكتفي فقط بالقول أنها خُلقت منه، دون تحديد لموضع جسد آدم الذي خُلِقت منه: «وخلق منها زوجها»- إلا أنه ورد في الحديث الشريف أن حواء خُلقت من ضلع آدم ... يحدثنا القرآن، بأن الشيطان هو الذي أغوى آدم وحواء بأن يأكلا من الشجرة، ولكن الفيلم الذي يسير على نهج التوراة فإن الحية هي التي أغوت حواء وحواء هي التي أغوت آدم بدورها، للأكل من الشجرة!.... يتفق الفيلم مع القرآن والتوراة إلى حدٍ ما في رمزية الشجرة التي منع آدم وزوجه الأكل منها. التوراة تقول إنها شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر. وتأتي الإشارة غير المباشرة في القرآن بأنها شجرة الخلود والملك، ويأتي هذا الوصف منسوبٍا للشيطان: «فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي»- طه 120، إلا أن الكتابين يتفقان تمام الاتفاق حول النتائج التي أعقبت الأكل من الشجرة. ومن ذلك أن آدم وحواء لم يدركا أنهما كانا عريانين، منذ أن خُلِقا، ولم يعرفا عورتهما، إلا بعد أن أكلا من الشجر...