«التنمية المحلية» تحتفل بتخريج 97 متدربًا حصلوا على 3 دورات تدريبية في تصميم الشبكات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، بانتهاء فعاليات الأسبوع الـ20، وذلك بتخريج 97 متدرباً حصلوا على 3 دورات تدريبية في تصميم الشبكات.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي، الخميس، إن الدورات شملت المديرين والعاملين بمراكز المعلومات وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال الشؤون المالية والشئون القانونية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والتعاون الدولى والمشروعات وإدارة مشروعات التعاون الدولى والتواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمسئولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية.

التنمية المحلية تحتفل بتخريج 97 متدرباً حصلوا على 3 دورات تدريبية فى تصميم الشبكات

التنمية المحلية تحتفل بتخريج 97 متدرباً حصلوا على 3 دورات تدريبية فى تصميم الشبكات

التنمية المحلية تحتفل بتخريج 97 متدرباً حصلوا على 3 دورات تدريبية فى تصميم الشبكات

التنمية المحلية تحتفل بتخريج 97 متدرباً حصلوا على 3 دورات تدريبية فى تصميم الشبكات