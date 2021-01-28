شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرسل هدية تذكارية لمحافظ الإسكندرية.. ما هي؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم نادر مرقص، عضو المجلس القبطي الملي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، مسؤول العلاقات الخارجية في الكنيسة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، هدية تذكارية من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية.

وجاءت الهدية عبارة عن كتاب يوثق أعمال ولقاءات قداسة البابا في السنة الثامنة لجلوسه على كرسي القديس ماري مرقص، ويتضمن الكتاب في بعض صفحاته توثيقا للقاءات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع قداسة البابا تواضروس الثاني.

بدوره وجه المحافظ الشكر إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، على هذا الكتاب الرائع، مشيدا بالدور الذي تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة.

وأضاف أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة التي تربط كافة أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.

وسلم نادر مرقص عضو المجلس الملي السكندري، الهدية التذكارية إلى المحافظ نيابة عن البابا تواضروس الثاني.