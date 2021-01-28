شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 3 في حادث انقلاب سيارة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث انقلاب سيارة بطريق (مرسى علم- ادفو) أمام الكيلو 90.

تلقت غرفة إسعاف أسوان إخطارا بوقوع حادث على طريق (ادفو- مرسى علم). على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والذي تبين أنه نتيجة انقلاب سيارة ما أسفر عن مصرع شخص يدعي «إبراهيم. م. ع» يبلغ من العمر 26 عاما من قرية الخرازة مركز ادفو، وإصابة 3 آخرين.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وأخطرت النيابة للتحقيق.