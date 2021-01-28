شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تشميع صيدلية غير مرخصة وضبط 37 ألف مخالفة دوائية بفاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بفاقوس، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك بالشرقية ومتابعة المحافظة، حملة مشتركة لمداهمة صيدلية غير مرخصة بمركز فاقوس، ورد معلومات تفيد بأنها تفتح أبوابها للجمهور، وتقوم بالاتجار في الأدوية البشرية بدون استصدار ترخيص لذلك وبالمخالفة للقانون، كما قامت الحملة بالتفتيش على صيدلية عامة أخرى مرخصة بإحدى القرى التابعة لمركز فاقوس.

أسفرت جهود الحملة من ضبط ٣٧٥٠٠ قرص وعبوة وزجاجة، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة ما بين أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير بمكان غير مرخص، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مدرجة بجداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها بالصيدليات، وأدوية صدر بها منشور بمنع تداولها، بالإضافة إلى ضبط مستلزمات معملية، وأنابيب خاصة لسحب العينات، ومطبوعات خاصة بمعامل تحاليل طبية، وذلك بالمخالفة للقانون، وبمكان غير مرخص له إجراء التحاليل الطبية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم برقم ٤١٢، ٤١٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة فاقوس، بالإضافة إلى تشميع الصيدلية غير المرخصة بكامل محتوياتها من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.