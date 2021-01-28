شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا اسطفانوس: الموافقة على تخصيص قطعة أرض لانشاء كاتدرائية بالفشن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني الأنبا إسطفانوس اسقف ببا والفشن وسمسطا بالمقر البابوي بالقاهرة وقال الأنبا إسطفانوس انه تم خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور الإدارية والرعوية وقدم قداسة البابا التهنئة وبارك على تخصيص قطعة ارض بمدينة الفشن الجديدة بطريق أسيوط الغربي بمدينة الفشن الجديدة لأنشاء كنيسة عليها

وأضاف الأنبا إسطفانوس ان هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تخصيص قطعة ارض على مساحة 2295 متر مربع بمدينة الفشن الجديدة لإقامة كنيسة عليها.

ووجه ن الأنبا إسطفانوس الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ بني سويف والقيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة بني سويف على التخصيص مشيدا بمناخ الوحدة الوطنية الذي تعيش بلادنا الحبيبة مصر في ظل رئاسة الرئيس المحبوب عبدالفتاح السيسي والذي ترجم أجواء المواطنة على ارض الواقع فعليا .

وقال الأنبا إسطفانوس نصلي من اجل أن يحفظ الله مصرنا الحبيبة ورئيسها وجيشها وشرطتها من كل سوء ويكلل الله جهود سيادة الرئيس للارتقاء ببلادنا الغالية مصر إلى مصاف الدول المتقدمة