شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين حلمي وصيًا على الطفل يوسف إبراهيم شيخ العشيرة المحمدية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نُصِب رجل الأعمال الشهير شيرين حلمي، وصيًّا على الطفل يوسف ولاء عصام محمد زكي إبراهيم، وذلك بعد الاستقرار على الطفل شيخًا للعشيرة المحمدية الجديد.

«حلمي» أحد أهم رجال العشيرة المحمدية، ويتمتع بقَبول وسمعة طيبة بين كافة الأوساط.

واقترح هذا الحل عدد من كبار حكماء الصوفية في مصر كحل وسط، على أن يتعهد الدكتور شيرين بتوجيه وتعليم وتربية الشيخ يوسف تربية صوفية علمية متطورة، حتى يبلغ أشده ويصبح شيخًا دون وصي عند بلوغه السن القانونية.

ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا للمادة «30» من قانون المشيخة العامة للطرق الصوفية، فإن الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه، تكون من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالي:

(أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق، فإذا كان هذا الابن قاصرًا عُيّن شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلًا له حتى يبلغ سن الرشد، ثم يأتي في المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا.. إلخ.

(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدمًا على غيره.

(ج) ذوو قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم.

‏(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوافر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب.